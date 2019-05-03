شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 02-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر اللايتكوين بتقديم تداولات إيجابية الآن متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، في طريقه لاختبار المقاومة الفرعية 79.80، بانتظار مزيد من الارتفاع بقية اليوم لزيارة مستوى 84.30 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي الأول.

من هنا، فإن الاتجاه الصاعد سيبقى قائماً وفعالاً لهذا اليوم بشرط الثبات فوق مستوى 75.35.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 70.00 والمقاومة 84.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد