شكرا لقرائتكم خبر عن إتحاد الغرف السياحية يشارك فى وضع خطة الترويج السياحى لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يعمل إتحاد الغرف السياحية على وضع خطة للترويج السياحى لمصر بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة و عدد من الشركاء المتخصصين فى عمليات التسويق، حيث من المرتقب أن يلتقى أعضاء الاتحاد المصري للغرف السياحية مع مسئولى شركة اكسبيديا المتخصصة في مجال التسويق الالكترونى، للاستماع الى اراء ومقترحات القطاع الخاص فيما يخص الترويج لمصر فى الخارج، وذلك بعد أن أكدت وزارة السياحة التعاون مع الشركة فى هذا المجال.

وطلبت وزارة السياحة مؤخرا من مسئولى شركة اكسبيديا اعداد دراسة عن الاتجاهات الحديثة للمسافرين والسائحين من عملائهم حول العالم، من حيث الفئات العمرية دوالاهتمامات المختلف وما يبحثون عنه في رحلاتهم .

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يأتى هذا فى الوقت الذى تعمل فيه وزارة السياحة على تحديث آليات الترويج ؛ حيث تعتمد حملتها على استخدام التكنولوجيا والمنصات الرقمية لتواكب المتغيرات المتلاحقة في هذا المجال، كما تعمل على فتح أسواق سياحية جديدة لزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة ألتقت بمسئولي شركة اكسبيديا Expedia media Solutions والتابعة لمجموعة اكسبيديا، في حضور المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، وذلك لبحث سبل التعاون مع الشركة للترويج لمصر، وخلال اللقاء تم مناقشة بعض مقترحات وسبل التعاون مع الشركة للترويج للمقاصد السياحية المصرية في الأسواق المختلفة.