شكرا لقرائتكم خبر عن الأثنين..افتتاح حديقة الشيخ زايد المركزية على مساحة 65 فدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أنه من المقرر افتتاح الحديقة المركزية بمدينة الشيخ زايد بصفة رسمية الأثنين المقبل.

وأضاف مصطفى فهمى، لـ"الخليج 365"، أنه جارى تحديد سعر تذكرة دخول الحديقة للجمهور، مؤكدا أنها ستكون فى متناول الجميع، موضحا أن الحديقة تقع على مساحة نحو 65 فداناً، ضمن منطقة تجارية إدارية ترفيهية بإجمالى مساحة 143 فداناً، وتشتمل على مساحات خضراء، وأشجار، وممرات للمشاة، ومسارات للدراجات، ومطاعم، وكافيتريات، وبحيرات صناعية، ونوافير مضيئة، وشلالات مياه متنوعة، وأكشاك، ودورات مياه، ومبنى إدارة، ومواقف انتظار للسيارات.

و أشار إلى أن الدكتور ماهر استينو قام بتصميها على غرار الحدائق العالمية، ويتولى الإشراف على تنفيذها، وهو الذى قام بتصميم حديقة الأزهر، وقامت شركة سامكريت بتنفيذ الأعمال تحت إشراف جهاز مدينة الشيخ زايد، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقال يتكون المشروع من محور رئيسى به 7 نافورات، ومحور ثانوى به نافورة رئيسية و3 نافورات صغيرة وشلال، بجانب بحيرة بمساحة 2.5 فدان تضم نافورة عائمة وشلالين، وتحيط بمطعم الجزيرة الذى يخدم حوالى 80 فرداً فى صالة مغلقة تطل على البحيرة بمسطح 350 م2، ومنطقة طعام خارجية على البحيرة تخدم حوالى 85 فرداً بمسطح 350 م2، ويتوسط المطعم نافورة وشلال يربطها بالبحيرة.

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وأوضح أن المطعم الرئيسى يمثل أعلى نقطة ارتفاع بالحديقة، مما يمثل إطلالة على الحديقة بالكامل، ويضم نافورة محورية تنتهى بالشلال والبحيرة الصناعية، ويخدم حوالى 85 فرداً داخل صالة المطعم ومنطقة طعام خارجية تخدم حوالى 150 فرداً بمسطح 600 م2 يتوسطها النخل والأشجار والشجيرات، وملحق به مبنى للوجبات السريعة ومنطقة مكشوفة أمامها تخدم حوالى 70 فرداً.

وأشار الى أن الحديقة تضم 5 كافيتريات موزعة على الحديقه بمسطح 30 م2 لتقديم خدمة الوجبات السريعة أثناء التنزه داخل الحديقة ومبنى الأطفال الذى يقدم خدمة ألعاب فى صالة مغلقة بمساحة 150 م2 بخلاف منطقة الألعاب المفتوحة بمسطح 6800 م2، وأماكن لاستراحة الزوار، وأماكن لانتظار السيارات، وبحيرة على مساحة 5 أفدنة بها مطعم سياحى فاخر، ونافورة ارتفاع المياه بها أكثر من 9 م، و11 مطعماً للوجبات السريعة منتشرة بجميع أرجاء الحديقة، و2 كافيتريا للبيع، وحديقة للأطفال بها جميع الألعاب، كما تضم الحديقة مبنى إداريا، وخدمات ترفيهية (ممرات المشاة – مدرجات – مسارات دراجات لممارسة الرياضة بمسافة أكثر من 4 كم – مشايات للهرولة)، و35 فداناً من المزروعات ومنها مزروعات نادرة، بجانب وجود أماكن تصلح لإقامة المعارض والتصوير المفتوح، ودورات مياه منتشرة بجميع أرجاء الحديقة.