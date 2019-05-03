877 مليونا دعم لمستفيدي قروض سكني عن أبريل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أودع صندوق التنمية العقارية 877.7 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج «سكني» من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية في أبريل 2019، منها 143.5 مليون ريال دعم لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، و734.2 مليون ريال لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين.

وأوضح الصندوق أمس أن إيداع مبالغ الدعم تصرف مع نهاية كل شهر ميلادي، لضمان وصول المبلغ قبل خصم قسط التمويل من حساب المستفيد البنكي.

وأفاد بأن إجمالي المبالغ التي تم إيداعها في حسابات مستفيدي «التمويل العقاري المدعوم»، ومبادرة «القرض السكني المدعوم للعسكريين في الخدمة»، بلغت 3.71 مليارات ريال، منذ بداية التحول وحتى أبريل 2019.

وأشار إلى أن إجمالي المبالغ المودعة في حسابات المستفيدين منذ بداية برنامج القرض وحتى أبريل الماضي بلغ نحو 704.1 ملايين ريال، فيما بلغ إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي القرض السكني المدعوم للعسكريين نحو 3.7 مليارات ريال، تقدم كقرض حسن يسدد بعد الانتهاء من سداد القرض الأساسي.

وأكد المشرف العام على الصندوق خالد العمودي أن الصندوق سيواصل إيداع مبالغ الدعم في حسابات المستفيدين بشكل شهري حسب العقود الموقعة معهم، مشددا على استمرار صندوق التنمية العقارية في تقديم خدماته لكل المستفيدين المسجلين في قوائمه، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم لتسريع الحصول على قروضهم العقارية والانتهاء من قوائم انتظار الصندوق قبل نهاية العام المقبل، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة لتوفير السبل كافة التي تمكن المواطنين من تملك المسكن الأول، وتعزيزا لأهداف برنامج الإسكان المتمثل في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 60% بحلول عام 2020 والوصول إلى 70% في عام 2030.

وأشار العمودي إلى أن فروع الصندوق مستمرة في خدمة المواطنين طوال أيام الأسبوع، كما أنه يمكنهم التواصل مع المستشار العقاري لتقديم الاستشارات وتقديم الدعم اللازم للمستفيدين، لمعرفة آلية الحصول على التمويل العقاري، والدعم الذي يتم إيداعه بشكل شهري للمستفيد، حيث تم تخصيص مركز العناية بالمستفيد 199090 للتواصل مع المستفيدين، والإجابة على استفساراتهم.

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إيداعات دعم مستفيدي سكني أبريل 2019

877.7 مليون ريال تتوزع إلى:

143.5 مليونا دعم لأرباح عقود التمويل العقاري

734.2 مليونا لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين

منذ يونيو 2017 وحتى أبريل 2019

3711.2 مليون ريال تتوزع إلى:

704.1 ملايين دعم لأرباح عقود التمويل العقاري

3007.1 ملايين لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين