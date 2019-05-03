48 % زيادة في إيرادات ميزانية الربع الأول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بلغ إجمالي الإيرادات في الميزانية العامة للدولة للربع الأول 245.4 مليار ريال، مقارنة بـ 166.26 مليار ريال للربع المماثل من العام الماضي، بارتفاع 48%، بحسب التقرير الربعي لأداء الميزانية.

وارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 46% لتصل إلى 76.32 مليار ريال، مقارنة بـ 52.31 مليار ريال للربع الأول 2018 ، فيما ارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 48%، لتبلغ 169.09 مليار ريال مقارنة بـ 113.95 مليار ريال للربع المماثل.

وبلغ إجمالي المصروفات 217.57 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا بنسبة 8% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، بينما بلغ الدين العام 610.65 مليارات ريال مع نهاية الربع الأول من العام الحالي.

وأوضح وزير المالية محمد الجدعان، أن الأرقام المالية تعكس التحسن في أداء المالية العامة، نتيجة استمرار جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المبذولة لتنفيذ الإصلاحات الرامية إلى التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية.

وأشار إلى أن التقرير تضمن الكثير من المؤشرات التي تعكس التزام الحكومة بالشفافية والإفصاح المالي، وتعزيز حوكمة وضبط المالية العامة، والمضي قدما نحو تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي.

وأكد الجدعان أنه من المتوقع حتى الآن تحقيق المستهدفات المالية في ميزانية 2019، حيث يتوقع أن تزداد معدلات الصرف على المشروعات التنموية خلال الفترة المتبقية حتى نهاية العام، خاصة بالنسبة لبرامج ومشروعات تحقيق رؤية المملكة 2030، وبرامج تنمية القطاع الخاص، ومع الاستمرار في زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها قطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية وحساب المواطن والضمان الاجتماعي وبدل غلاء المعيشة ومكافآت الطلاب، وفي الوقت نفسه استمرار نمو الإيرادات غير النفطية، وبما يسهم في الوصول إلى النتائج المستهدفة في الميزانية للعجز والدين.

ولفت إلى أن استقرار وتحسن الأداء المالي يعتبر ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام في الوقت الحالي وعلى المدى المتوسط، وبما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية المملكة 2030.

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الدين العام (مليار ريال)

الرصيد أول الفترة 559.98

يضاف: اقتراض من الداخل 22.55

اقتراض من الخارج 28.13

يخصم: سداد أصل الدين 0.003

الرصيد آخر الفترة 610.65

المستهدفات المالية حتى نهاية 2019

1 تزايد معدلات الصرف على:

برامج ومشروعات تحقيق رؤية 2030

برامج تنمية القطاع الخاص

زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وفي مقدمتها:

قطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية

حساب المواطن

الضمان الاجتماعي

بدل غلاء المعيشة

مكافآت الطلاب