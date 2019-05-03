تباين إغلاقات المؤشرات وسط تركز السيولة على أسهم منتقاة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

سجلت مؤشرات الأسهم تحركات هادئة في جلسة نهاية الأسبوع، حيث سيطر التباين على أداء الأسواق، وسط ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة طفيفة بلغت 0.25%، فيما تراجع مؤشر شوق أبوظبي 0.30%، مع تركز واضح للسيولة في السوقين على أسهم منتقاة ذات أخبار إيجابية.

بلغت إجمالي السيولة المتداولة في السوقين نحو 383 مليون درهم، عبر تداول 116 مليون سهم، نفذت في 3287 صفقة، حيث شهد سوق دبي 154.6 مليون درهم، بتداول 90.5 مليون سهم، فيما شهد سوق أبوظبي 128.2 مليون درهم، بتداول 25.77 مليون سهم.

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي في جلسة نهاية الأسبوع 0.25%، مضيفاً 7 نقاط مكاسب، ليغلق عند مستوى 2758.5 نقطة، وسط ارتفاع شبه جماعي للمؤشرات القطاعية وعلى رأسها الاستثمار والعقار.

وصعد «إعمار العقارية» 2.37% إلى 4.75 درهم، متصدراً تداولات السوق بنحو 48 مليون درهم، وذلك على وقع إعلان شركاتها التابعة عن مشروعها الجديد بقيمة 25 مليار درهم، كما ارتفع «أرابتك» 0.99% إلى 2.05 درهم، و«الاتحاد العقارية» 0.26% إلى 0.383 درهم. وفي المقابل، تراجع «إعمار للتطوير» 4.86% إلى 3.72 درهم، و«إعمار مولز» 4.55% إلى 1.68 درهم، بسبب تداولها دون أحقية التوزيعات.

وغطى اللون الأخضر الغالبية العظمى لإغلاقات قطاع الاستثمار الذي ارتفع 2.47%، وسط ارتفاع «دبي للاستثمار» 2.94% إلى 1.4 درهم، بتداول 23 مليوناً، مع ورود أخبار عن احتمالية إقامة الشركة مجمعاً للاستثمار في مصر، فيما ارتفع «شعاع كابيتال» 0.51% إلى 0.995 درهم، و«سوق دبي المالي» 1.43% إلى 0.782 درهم.

واستقر قطاع البنوك، مع إغلاق «دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني» دون تغيير عند 5.16 درهم، و12 درهماً، على التوالي، فيما ارتفع «جي إف إتش» 0.98% إلى 1.03 درهم.

وارتفع السلع 0.37%، مع ارتفاع السهم الوحيد النشط في المؤشر «دي إكس بي إنترتينمنتس» 0.43% إلى 0.233 درهم.

وتراجع النقل 0.63%، مع انخفاض «العربية للطيران» 1.8% إلى 0.98 درهم، و«الخليج للملاحة» 0.95% إلى 0.837 درهم، بينما ارتفع «أرامكس» 0.21% إلى 4.69 درهم.

وانخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.30%، ليغلق عند 5242.6 نقطة، وسط تراجع «البنوك» 0.55% و«الطاقة» 0.87%، مع ارتفاع «الاستثمار والخدمات المالية» 1.29%.

وتراجع «أبوظبي الأول» 0.62% إلى 16 درهماً، بتداول 42 مليون درهم، وتراجع «أبوظبي التجاري» 0.52% إلى 9.65 درهم، وتراجع «العربي المتحد» 4.24%، إلى 1.13 درهم، و«الشارقة الإسلامي» 1.77% إلى 1.11 درهم. وفي قطاع الاستثمار، ارتفع «الواحة كابيتال» 1.82% إلى 1.12 درهم، و«إشراق للاستثمار» 0.64% إلى 0.47 درهم. وفي الطاقة، صعد «دانة غاز» 0.74% إلى 0.95 درهم، بينما سجل «طاقة» أكبر نسبة تراجع بنحو 8.72% إلى 0.82 درهم.

وارتفع سهم «مجموعة اتصالات» 0.24% إلى 16.74 درهم، بتداول 17.7 مليون درهم. وعلى صعيد تداولات المستثمرين حسب الجنسيات، تباينت توجهات الأجانب من غير العرب، بعدما سجلوا محصلة بيع في دبي ب 7.4 مليون درهم، فيما سجلوا محصلة شراء في سوق أبوظبي ب 17.1 مليون درهم.

وبلغت مشترياتهم في السوقين نحو 132.8 مليون درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 123.1 مليون درهم، ليصل صافي الاستثمار الأجنبي في السوقين إلى 9.6 مليون درهم.

وسجل المستثمرون المواطنون محصلة بيعية بقيمة 17 مليون درهم، نتيجة لمشتريات بقيمة 112 مليون درهم، ومبيعات بقيمة 129 مليون درهم.

وبلغت محصلة شراء المستثمرين العرب نحو 4.8 مليون درهم، نتيجة لمشتريات بقيمة 25.5 مليون درهم، ومبيعات بقيمة 20.7 مليون درهم.

وسجل الخليجيون محصلة شرائية بنحو 2.6 مليون درهم، نتيجة لمشتريات بقيمة 12.5 مليون درهم، ومبيعات بقيمة 9.9 مليون درهم.

وأظهرت البيانات، تباين توجهات الاستثمار المؤسسي في سوقي دبي وأبوظبي، بعدما واصلت المؤسسات مشترياتهم في سوق العاصمة، لتسجل محصلة شرائية بقيمة 7.5 مليون درهم، بينما سجلت محصلة بيعية في دبي ب 2.6 مليون درهم.

وبلغ إجمالي مشتريات المؤسسات في السوقين خلال الجلسة نحو 167.8 مليون درهم، فيما بلغ إجمالي المبيعات نحو 163 مليون درهم.

وفي المقابل، سجل الأفراد مشتريات بنحو 115 مليون درهم، بينما بلغت مبيعاتهم نحو 120 مليون درهم.

وعزز المستثمرون الأجانب من ملكيتهم في «أبوظبي التجاري» حيث ارتفعت 0.21% بنحو 14.5 مليون سهم خلال جلسة أمس، كما ارتفع في «الدار العقارية» 935 ألف سهم، و«أرامكس» 878 ألف سهم.