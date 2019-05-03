خمسة وسطاء يستحوذون على نصف تداولات سوق دبي في 4 أشهر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود



سجلت 38 شركة وساطة أسهم في سوق دبي المالي، سيولة تداولات بقيمة تصل إلى 35.6 مليار درهم بيعاً وشراءً من يناير/‏كانون الثاني حتى إبريل/‏نيسان 2019.

وبلغ إجمالي عدد الأسهم التي تداولتها هذه الشركات لحسابات المستثمرين نحو 24.8 مليار سهم بيعاً وشراءً والتي تمت عبر 434176 صفقة.

وأشارت بيانات ترتيب شركات الوساطة من حيث القيمة المتداولة للأسهم خلال الثلث الأول من العام الجاري من يناير حتى إبريل الماضي، تصدر «المجموعة المالية هيرميس الإمارات» بتداول 5.25 مليار درهم، شكلت 14.7% من إجمالي القيمة المتداولة في السوق، كما شهدت 1.8 مليار سهم، شكلت 7.35% من حجم التداولات.

وجاءت «أرقام سيكورتيز» ثانياً، بعدما شهدت 4.07 مليار درهم، شكلت 11.4% من السيولة، كما شهدت 1.36 مليار سهم، شكلت 5.5%، ثم جاءت «الصفوة مباشر للخدمات المالية»، ثالثاً، بتداولات 2.8 مليار درهم، بحصة 7.9%، وبتداول 2.2 مليار سهم، بحصة 8.9%.

وحلت «الرمز كابيتال» في المركز الرابع، بقيم تداولات بلغت 2.5 مليار درهم، شكلت 7%، فيما شهدت 2.24 مليار سهم، شكلت 9.01% من حجم التداولات، فيما جاءت «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» في المركز الخامس، بقيم تداولات بلغت 2.45 مليار درهم، شكلت 6.89% من الإجمالي، عبر تداول 1.5 مليار سهم، شكلت 6% من حجم التداول في السوق.

واستحوذت الشركات الخمس على نحو نصف القيمة المتداولة في سوق دبي المالي من يناير حتى إبريل بنسبة 48% بنحو 17 مليار درهم، مما يعني أن شركات الوساطة الأخرى البالغ عددها 33 شركة، شهت 52% من السيولة بنحو 18.5 مليار درهم.

وتسيطر 5 إلى 10 شركات تعمل في وساطة الأسهم على تداولات الأسواق، مما يعني أن بقية الشركات تعاني من تضاؤل السيولة المتداولة.