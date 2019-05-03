«أبوظبي الأول» يدشن عملياته المصرفية في السعودية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: ”الخليج 365”

دشن «بنك أبوظبي الأول» رسمياً عملياته المصرفية في المملكة العربية السعودية في فرعه الجديد بالعاصمة الرياض في خطوة مهمة ضمن استراتيجية البنك؛ لتوسعة أعماله على المستوى الدولي. وسيساهم هذا الافتتاح في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية التي تربط بين دولة الإمارات والسعودية.

قال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول: نحن سعداء جداً بافتتاح فرعنا الأول في المملكة العربية السعودية، والمساهمة في دفع عجلة النمو فيها؛ من خلال تمويل الأعمال والشركات، وتوفير الخدمات المالية والمصرفية للأفراد، والاستثمار في الاقتصاد الرقمي. إن توسعة أعمالنا في المملكة يمثل خطوة مهمة في استراتيجيتنا الدولية، وهي دليل على متانة الروابط والعلاقات المشتركة بين بلدينا الشقيقين. وقد حرصنا على اختيار المملكة كوجهة أولى لتدشين أعمالنا الدولية منذ الاندماج؛ انطلاقاً من الأهمية الاستراتيجية والمكانة المميزة التي تحظى بها المملكة لدى بنك أبوظبي الأول ودولة الإمارات العربية المتحدة. وفي الوقت الذي نتطلع فيه لتعزيز حضورنا في المملكة، فإننا نتقدم بالشكر الجزيل لمؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية على دعمهما وتوجيهاتهما القيمة لنا خلال هذه المرحلة المهمة.

وقد حضر حفل الافتتاح: الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي؛ محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، وخلدون خليفة المبارك؛ رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي الأول، وجاسم محمد الصديقي؛ رئيس لجنة التدقيق بمجلس إدارة بنك أبوظبي الأول، والدكتور فهد بن إبراهيم الشثري وكيل محافظ مؤسسة النقد للرقابة وعبد الحميد سعيد؛ الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، إلى جانب عدد من كبار الموظفين وأعضاء الإدارة العليا للبنك.

وينضم الفرع الجديد، الواقع في برج كيان في الرياض، إلى شبكة الفروع الدولية للبنك التي تغطي خمس قارات؛ ليلبي الاحتياجات المصرفية المتنوعة للعملاء في السعودية بالاستفادة من علاقاته الدولية الواسعة وخبرته وقوته المالية.

ومن جانبه، وجه الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي؛ شكره لمجلس إدارة بنك أبوظبي الأول والإدارة التنفيذية على اهتمامهما بالدخول في السوق السعودي، وأنها خطوة بلا شك من شأنها تعزيز المنافسة البناءة؛ لتقديم خدمات ومنتجات حديثة ومتنوعة للقطاع المصرفي السعودي تلبي تطلعات واحتياجات كافة المتعاملين.

وأوضح الخليفي: إن افتتاح هذا الفرع يواكب فترة التطور المهمة التي يشهدها القطاع المالي في المملكة، مبيناً أن برنامج تطوير القطاع المالي يهدف إلى إيجاد قطاع مزدهر يكون عامل تمكين رئيسي؛ لتحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030»، مؤكداً أن القطاع المالي في المملكة يتسم بقدرٍ كبيرٍ من الملاءة المالية والكفاءة التشغيلية والسيولة العالية.