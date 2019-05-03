مشتريات البنوك المركزية تعزز الطلب على الذهب 7% في الربع الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مجلس الذهب العالمي أمس، إن المشتريات الاستراتيجية للبنوك المركزية ساهمت في زيادة الطلب العالمي على الذهب 7% في الربع الأول من العام الحالي. وأضاف البنك في أحدث تقاريره الفصلية بشأن اتجاهات الطلب أن البنوك المركزية التي تسعى لتنويع احتياطياتها، اشترت ما إجماليه 145.5 طن من الذهب في الفترة بين يناير/كانون الثاني، ومارس/ آذار.ويمثل ذلك ارتفاعاً بنسبة 68% على أساس سنوي ويأتي في أعقاب مشتريات قدرها 651.5 طن في عام 2018 هي الأكبر منذ عام 1967.وقال أليستر هيويت رئيس قسم معلومات السوق في مجلس الذهب العالمي: «بالنظر إلى الطبيعة الاستراتيجية لمشتريات البنوك المركزية نتوقع استمرار قوة الدفع»، مضيفاً أنه يتوقع أن تشتري البنوك المركزية بين 500 و600 طن في العام الحالي».

وذكر المجلس أن الاستخدام العالمي للمعدن النفيس في الربع الأول من العام سجل 1053.3 طن، مقارنة مع 984.2 طن في الفترة نفسها من عام 2018. وقال إن المستثمرين أقبلوا على صناديق متداولة يدعمها الذهب وأضافوا 40.3 طن إلى حيازاتهم بزيادة 49% على أساس سنوي وذلك بفعل الضبابية السياسية والاقتصادية واحتمال تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة. وأعلن المجلس أن إمدادات الذهب في الربع الأول ظلت دون تغيير على أساس سنوي عند 1150 طناً.

(رويترز)

تراجع الذهب، أمس، إلى أدنى مستوياته فيما يزيد قليلاً على أسبوع، بعد تصريحات من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول حطمت الآمال في خفض سعر الفائدة قريباً، مما عزز الدولار، وعوائد أدوات الخزانة.

وكان السعر الفوري للذهب هبط إلى 1270.76 دولار، أمس، وهو أدنى مستوياته منذ 24 إبريل/نيسان. وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.9% إلى 1273.20 دولار للأوقية.

ونزلت الفضة 0.2 % إلى 14.64 دولار للأوقية لتظل قرب أقل سعر في أكثر من أربعة أشهر 14.57 دولار المسجل يوم الأربعاء، في حين انخفضت أسعار البلاتين 0.2% إلى 862.15 دولار، بعد ملامسة 853 دولاراً، وهو أدنى مستوى في نحو شهر.

ونزل البلاديوم 0.8% إلى 1344.15 دولار، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 25 يناير/كانون الثاني عند 1309.67 دولار في الجلسة السابقة. ( رويترز )