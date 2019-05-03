ملخص الحدث



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - **فازت شركة «أبيجونا» الإسبانية بعقد توريد وتركيب معدات التحلية في مجمع شركة ألمنيوم الإمارات الذي تنفذه شركة «سيبكو3» الصينية.

وذكرت «ميد» أن الشركة الصينية وهي المقاول الرئيسي في المشروع، منحت الشركة الإسبانية عقد الأعمال الهندسية وتوريد وتركيب التجهيزات وخدمات الإشراف على عملية تشغيل نظام التناضح العكسي في محطة التحلية التي تبلغ طاقتها 41 مليون متر مكعب يومياً.

**وقّعت شركة «أكوا باور» السعودية اتفاقية شراء المياه مع شركة مياه وكهرباء الإمارات «إيويك»، لشراء المياه المنتجة في محطة تحلية الطويلة بطاقة 200 مليون جالون يومياً. وذكرت «ميد» أن الشركة السعودية اختيرت في يناير/ كانون الثاني الماضي، باعتبارها صاحبة العرض الأدنى في مناقصة المشروع الذي يعد أكبر محطة تحلية مستقلة في العالم.

**أعلنت شركة الثريا للاتصالات، التابعة ل «إلياه سات»، عن توقيعها اتفاقية مع «إلكوم»، إحدى أكبر الشركات المختصة بدمج أنظمة التكنولوجيا البحرية في العالم، لتوفير منتجات وخدمات «الثريا» في أهم قطاعات الأعمال العالمية.

**عقد مركز الإمارات للتحكيم البحري ندوة نقاشية بالتعاون مع مركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي في أبوظبي، وركزت الندوة على دور وأهمية مراكز التحكيم بدولة الإمارات في توفير الحلول البديلة لفض المنازعات البحرية.

**عقدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في مقرها في دبي، ورشة عمل إقليمية لمنطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا حول عولمة خدمات الثقة، بالتعاون مع المعهد الأوربي لمعايير الاتصالات، وبمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية المختصة في إفريقيا، والعالم العربي، وأوروبا.