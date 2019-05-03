الإفراج عن نقفي بكفالة 20 مليون دولار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافقت محكمة في لندن على منح عارف نقفي، مؤسس مجموعة أبراج، اتفاق إفراج بكفالة مشروطة بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني (20 مليون دولار)، على الرغم من مخاوف المدعين العامين من أنه قد يهرب إلى باكستان بدلاً من مواجهة تهم الاحتيال في الولايات المتحدة.

وسيخضع نقفي للإقامة الجبرية في منزله في لندن، ويجب عليه ارتداء جهاز تتبع إلكتروني في جميع الأوقات، كما تم التحفظ على جواز سفره.

وأكد محامو نقفي، أنه مصر على براءته ويتوقع أن تتم تبرئته بالكامل من أي تهم، مضيفين أنه «منذ بدء التصفية المؤقتة، كان يعمل بجهد لزيادة عوائد دائني أبراج». (بلومبيرج)