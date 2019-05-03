شكرا لقرائتكم خبر عن «ترايستار» تختار استشاري الطرح والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت «بلومبيرج» عن مصادر مطلعة قولها: إن مجموعة «ترايستار» للخدمات اللوجستية، ومقرها دبي، اختارت «بنك أوف أمريكا» ومجموعة «سيتي» المصرفية لتقديم المشورة لها بشأن طرح أسهمها للاكتتاب العام في بورصة لندن في وقت مبكر من هذا العام.
وأوضحت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها أن «ترايستار» قد تسعى للحصول على تقييم بأكثر من مليار دولار في عملية بيع أسهم يمكن أن تجني منها ما يصل إلى 400 مليون دولار. (بلومبيرج)
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