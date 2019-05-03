نتائج الشركات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - **تراجعت أرباح «رويال دتش شل» في الربع الأول من العام باثنين في المئة؛ لكنها تجاوزت التوقعات بسهولة؛ حيث تفوق تأثير زيادة التجارة، وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال على انخفاض أسعار النفط وأرباح التكرير. وانخفض صافي الربح العائد للمساهمين إلى 5.43 مليار دولار، مقارنة به قبل عام. وفاق ذلك توقعات لربح قدره 4.54 مليار دولار، وفقاً لمسح لآراء المحللين قدمته الشركة نفسها.

**أعلن بي.إن.بي باريبا عن ارتفاع صافي أرباح الربع الأول من العام، بدعم من انتعاش في وحدته للأنشطة المصرفية الاستثمارية والمؤسسية التي استفادت من تحسن بيئة السوق. وارتفعت إيرادات تداول أدوات الدخل الثابت والسلع الأولية والعملات 32 في المئة على أساس سنوي، وهو أداء أقوى من بعض بنوك الاستثمار الكبيرة الأخرى؛ مثل كريدي سويس وجولدمان ساكس.

وارتفع صافي ربح البنك الفرنسي 22 في المئة في الربع الأول، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018 إلى 1.92 مليار يورو (2.15 مليار دولار). وتوقع محللون استطلعت إنفرونت داتا آراءهم لمصلحة «رويترز» أن يحقق البنك صافي ربح بمقدار 1.71 مليار يورو.

**أعلنت مجموعة «فولكسفاجن جروب» الألمانية أكبر منتج للسيارات في أوروبا عن ارتفاع إيرادات مبيعاتها خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 3.1% سنوياً؛ بفضل تحسن أداء قطاع الخدمات المالية، رغم تراجع تسليم السيارات. وتراجعت الأرباح قبل حساب الضرائب إلى 4.1 مليار يورو. في المقابل زادت أرباح التشغيل قبل حساب البنود الخاصة خلال الربع الأول بمقدار 600 مليون يورو إلى 4.8 مليار. وبلغ إجمالي إيرادات «فولكسفاجن» خلال الربع الأول 60 مليار يورو، بزيادة 3.1%. وبلغ عدد السيارات التي سلمتها 2.6 مليون سيارة بانخفاض 2.8 % سنوياً.