شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير على «التخفيضات الكبرى» في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

شهدت المراكز التجارية في دبي إقبالاً كبيراً من قبل محبي التسوّق للمشاركة في فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» في يومها الأول، والتي تقدّم تخفيضات جذابة تصل لغاية 90% على أكثر من 400 علامة تجارية في حوالي 1500 متجر حول المدينة .ويقدّم راعي الفعالية «راك بنك» الفرصة لعملائه من حاملي بطاقات الائتمان الشخصي وبطاقات الخصم المباشر من «ماستركارد» للفوز بجوائز نقدية من خلال عرض الاسترجاع النقدي لقيمة المشتريات.

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