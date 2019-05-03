«فينسيتور» تطلق «بنيسري» بـ 375 مليوناً

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أعلنت شركة «فينسيتور» العقارية، ومقرها دبي، عن إطلاق مشروعها العقاري الجديد «بنيسري»، وهو ثالث مشروع من نوعه للشركة في دبي ب 375 مليون درهم.

وتضيف «فينسيتور» 380 وحدة سكنية ذات علامات تجارية للسوق العقاري بدبي، تتراوح ما بين الاستوديوهات، والشقق الفاخرة المكونة من 3 غرف نوم - تتناغم مع العصور الملكية الأوروبية التي تزينها التكنولوجيا الحديثة.

ويقع المشروع في منطقة «أرجان»، بجانب حديقة «ميراكل». ويحتوي على أكثر من 100,000 قدم مربعة من المرافق ذات المستوى العالمي التي تلبي جميع احتياجات الصحة لكل مقيم في المشروع، ما يضمن الرفاهية التامة، وتماشياً مع رؤية السعادة، إضافة إلى 3800 متر مربع من متاجر «بوليفارد»، بخطة سداد طويلة الأجل مدتها 7 سنوات. وتبلغ مساحة مشروع «بنيسري» المبنية 480 ألف قدم مربعة.

وتم التخطيط لتسليم المشروع في عام 2021، حيث يتم بناء المشروع بتمويل ذاتي من قبل المطور، ما يضمن تسليم المشروع في الميعاد المخطط له، حيث يأتي «بنيسري» بعد مشروعين حققا مبيعات كاملة، حيث تم تسليم المشروع الأول بالفعل «فينسيتور بالاسيو» في عام 2017، ومن المقرر تسليم المشروع الثاني «فينسيتور بوليفارد» هذا العام، حيث سيتم تسليمه قبل الموعد المحدد له.

وقال فيردوشي، المدير التنفيذي لشركة «فينسيتور» العقارية «يسعدني أن أعلن أننا تلقينا بالفعل اهتماماً قوياً من المشترين ونتوقع اكتمال 35 % مبيعات من مشروعنا المعلن عنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة»