98 % من شركات التأمين ملتزمة بالتعليمات المالية الجديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض



قال إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين، إن نتائج تطبيق أحكام التعليمات المالية لشركات التأمين، وشركات التأمين التكافلي، منذ دخولها حيز التنفيذ مطلع 2018 تسير بشكل جيد، مشيراً إلى أن 98% من الشركات العاملة في الدولة التزمت بالتعليمات المالية، في حين يتم التشاور مع المتبقية حول تطبيق تلك المعايير.

وأوضح الزعابي خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدت في دبي: أن هيئة التأمين قد أصدرت التعليمات المالية عام 2014 بهدف إرساء القواعد المالية والفنية التنظيمية لشركات التأمين. وقد دخل حيز التنفيذ بشكل كامل مطلع عام 2018 بعد فترة توفيق أوضاع وصلت إلى ثلاث سنوات، والتي منحت لتمكين الشركات من الالتزام بأحكام التعليمات، خاصة الحدود الاستثمارية ومتطلبات كفاية رأس المال، وقد صدرت التعليمات المالية ضمن 14 نظاماً مخصصاً ومناصفة بين شركات التأمين التكافلي والتقليدي.

وتابع الزعابي: تبلغ نسب استثمار الشركات المسموح بها حالياً 30% ومن الممكن رفعها مستقبلاً إلى 40% من رأس المال، وقد أعطت التعليمات المالية زخماً قوياً ومؤشراً إيجابياً نحو الإندماج، خاصة للقطاع التكافلي منه، وتوقع أن تنمو قيمة استثمارات القطاع بواقع 10% خلال العام الجاري 2019.

وقال الزعابي: تلقينا طلبات بين شركتي تأمين للإندماج فيما بينهما والمفاوضات ما زالت جارية بينهما، في حين؛ شهدت أسعار التأمين على المركبات انخفاضاً دون الحد الأدنى، خاصة من قبل الشركات التي تمتلك عملاء، أو حملة وثائق تخلو سجلاتهم المرورية من أي حوادث تذكر، وطالبناها بضرورة تقديم تخفيض قدره 10% كبرنامج ولاء للعملاء.

وأشار الزعابي إلى أن هذه التعليمات تعد نقلة نوعية في تنظيم سوق التأمين الإماراتية لما تميزت به من شمولية في معالجة كل الجوانب المالية والفنية لأموال واستثمارات شركات التأمين، ومنهجية قياس الملاءة المالية لهذه الشركات وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وأوضح أنه من خلال متابعة هيئة التأمين لنتائج أعمال شركات التأمين وفي إطار تعظيم الاستفادة من التعليمات المالية وتحقيق أهدافها، فقد قامت الهيئة بإصدار تعديل بشأن تطبيق حدود الاستثمار الواردة في التعليمات المالية لشركات التأمين وشركات التكافل بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (22) لسنة 2017، إيماناً بأن التطبيق الكامل للتعليمات سوف يحقق التوازن في سوق التأمين وزيادة الملاءة المالية لشركات التأمين والصمود أمام أي تحديات قد تواجهها في المستقبل.

وأوضح مدير عام هيئة التأمين أن التعليمات المالية تتميز بالعديد من المزايا والآثار الإيجابية التي ستنعكس على كل المستفيدين من سوق التأمين في الدولة، وتبدأ من إعادة النظر في السياسات والإجراءات المالية والفنية المتبعة من قبل شركات التأمين، إلى رفع كفاءة أداء العاملين في شركات التأمين والمحافظة على حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها، بما يؤدي إلى الارتقاء بسوق التأمين الإماراتية وزيادة تنافسيتها، والمساهمة في رفع التصنيفات الائتمانية للشركات العاملة في هذا القطاع.

من ناحية أخرى، فقد اضطرت إحدى شركات التأمين وبسبب تطبيق المعايير المالية الجديدة عليها - إلى تخفيض رأس مالها على أن تكتتب مستقبلاً وترفع على زيادته. حيث أحدثت التعليمات المالية تغيراً جوهرياً في معايير قياس متطلبات الملاءة المالية للشركات والتي من خلال ذلك تستهدف تقوية المراكز المالية للشركات وقدرتها نحو مواجهة التغييرات السلبية التي قد تواجهها.