«أبوظبي التجاري» نجم التداولات في أسبوع اندماج المجموعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر



تراجعت الأسهم المحلية في أسبوع شهد ضغوطاً من «القيادية» في العقار والبنوك، وسط سيولة قوية تركزت على «أبوظبي التجاري» بعد اكتمال عملية الاندماج القانوني، مع «الاتحاد الوطني»والاستحواذ على «الهلال»، في حين نفذ الأجانب والمحافظ الاستثمارية عمليات تجميع استهدفت القطاع البنكي بالدرجة الأولى.

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي 2.77% في أسبوع بضغط من «أبوظبي الأول» و«التجاري»، فيما نالت ضغوط «إعمار العقارية» و«دبي الإسلامي» من سوق دبي ليتراجع 1% في خمس جلسات.

وكان نصيب «أبوظبي التجاري» 40% من إجمالي السيولة الأسبوعية في السوقين، والتي بلغت 2.7 مليار درهم (1.7 مليار درهم في أبوظبي، و920.85 مليون درهم في دبي).

وانفرد المستثمرون الأجانب بالشراء في سوق أبوظبي، بصافي شراء 228.3 مليون درهم، في مقابل قيامهم بعمليات تسييل في سوق دبي ب 31.98 مليون درهم محصلة بيع، في حين غلب الطابع الشرائي على تعاملات المحافظ في السوقين ب 134.4 مليون درهم محصلة شراء.

وفي سوق العاصمة، تراجع «أبوظبي الأول» 3.96% في أسبوع، و«أبوظبي التجاري» 4.64%، و«أبوظبي الإسلامي» 3.73%، و«الدار» 3.21%. كما انخفض«إشراق للاستثمار» 2.27%، و«دانة غاز» 4.04%.

أما في سوق دبي فتراجع «إعمار العقارية» 1%، و«إعمار للتطوير» 5.8%، و«إعمار مولز» 2.89%، و«أرابتك» 5.53%، و«داماك» 3.12%، و«ديار» 4%، و«الاتحاد العقارية» 4.96%. وأفلت «الإمارات دبي الوطني» ليرتفع 0.84%، مقابل انخفاض «دبي الإسلامي» 1.34%.