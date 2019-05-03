وفد صيني يشيد بسمعة «إكسبو الشارقة» العالمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”



أكد سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، استعداد المركز لتقديم كل أشكال الدعم والتسهيلات للشركات الصينية الراغبة في المشاركة في المعارض والفعاليات الاقتصادية العديدة التي ينظمها ويستضيفها المركز بما يساعدها على تعزيز حضورها وانتشارها في أسواق المنطقة.

جاء ذلك خلال استقباله مؤخراً، وفداً صينياً رفيعاً برئاسة كريستينا شن رئيسة مركز التجارة العالمي في مدينة شنيانج الصينية، بحضور سلطان شطاف مدير إدارة التسويق في المركز، حيث بحث الجانبان سبل تطوير آفاق التعاون بينهما، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة للجانبين في مجال تنظيم واستضافة المعارض الكبرى، وتعزيز حضور الشركات الصينية في المعارض التي يستضيفها وينظمها «إكسبو الشارقة» على مدار العام، فضلاً عن تعزيز مشاركة مجتمع الأعمال بالشارقة في المعارض التي تقام في جمهورية الصين الشعبية.

وأبدى الوفد الضيف اهتمامه بالاطلاع على أفضل الممارسات التنظيمية والتقنية لمركز «إكسبو الشارقة» والتي تمّكنه من تنظيم عدد كبير من المعارض الدولية المتخصصة بشكل دوري، ومستمر، مثل معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الذي يقام مرتين سنوياً، ومعرض صناعة وتشكيل الصلب والمعادن «ستيل فاب»، وغيرهما الكثير من المعارض الدولية المتخصصة التي تجمع المستثمرين ورجال الأعمال ذوي العلاقة من شتى أرجاء العالم.

وأطلع الرئيس التنفيذي لمركز «إكسبو الشارقة» الوفد الضيف على الأجندة السنوية للمركز، والفعاليات المختلفة التي سيستضيفها، والمعارض التي يخطط لإقامتها في المرحلة المقبلة.و أشادت كريستينا شن رئيسة مركز التجارة العالمي في مدينة شنيانج الصينية بالمكانة الكبيرة والسمعة الإقليمية والعالمية التي يتمتع بها مركز «إكسبو الشارقة» التي اكتسبها بفضل الخبرات المتراكمة خلال سنوات عمله الطويلة، معبرة عن إعجابها بالإمكانات الكبيرة والخدمات رفيعة المستوى التي يقدمها المركز .