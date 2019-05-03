ولادة عملاق أوروبي للنفط والغاز

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أنهت شركتا فينترسهال القابضة وشركة «دويتشه إردول DEA» (دِيا) المساهمة إجراءات اندماجهما، لتنبثق عنهما إحدى أكبر شركات النفط والغاز الريادية المستقلة في أوروبا هي «فينترسهال دِيا». وقال ماريو ميهرن، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة الجديدة: «كشركة أوروبية محورية نحن نسهم بشكل جوهري في تأمين إمدادات أوروبا من الطاقة».

وبعد الحصول على جميع الموافقات اللازمة من السلطات المختصة، نجحت شركة «باسف» ومجموعة «ليتروَن»، مالكتا أسهم الشركتين، في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإتمام عملية الدمج في الأول من مايو/‏ أيار 2019، حيث تم الاتفاق على الدمج في سبتمبر 2018.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من التكامل بين فينترسهال ودِيا خلال عام واحد تقريباً. وتخطط كل من باسف وليتروَن إلى طرح اكتتاب عام أولي لفينترسهال دِيا في النصف الثاني من عام 2020، وذلك تبعاً لأوضاع السوق. وستنطلق أعمال فينترسهال دِيا في البداية كشركة ذات مسؤولية محدودة في مقرين رئيسيين في كل من مدينتي كاسل وهامبورغ.

في عام 2018، وصل الإجمالي الأولي لإنتاج الهيدروكربونات لفينترسهال و«دِيا» معاً إلى 215 مليون برميل من النفط المكافئ يومياً؛ وهو ما يعادل إنتاج نحو 590 ألف برميل يومياً. أما الاحتياطيات المسجلة في نهاية العام المنصرم، فقد وصلت إلى 2.4 مليار برميل من النفط المكافئ يومياً، أي بنسبة احتياطي إلى الإنتاج تبلغ 11 سنة.

ومن خلال الدمج، حققت فينترسهال دِيا بصمة متوازنة على المستوى الإقليمي مع توافر فرص هائلة للنمو في مناطقها الرئيسية. ومع مشاريع الإنتاج الحالية، فإن الشركة على المسار الصحيح للوصول إلى إنتاج يومي يتراوح بين 750 ألفاً و800 ألف برميل من النفط المكافئ يومياً بين عامي 2021 و2023، وهو ما يعادل نمواً سنوياً للإنتاج ما بين 6% إلى 8%..

عملت شركتا فينترسهال و«دِيا» معاً على مدى عقود، ويشكل حقل «ميتلبلاته» نموذجاً عن ذلك، وهو أكبر حقل نفط في ألمانيا.

وتتوقع شركة فينرسهال دِيا تحقيق شراكات تصل إلى 200 مليون يورو سنوياً في الحد الأدنى بحلول العام الثالث بعد الدمج.

ووفقاً للمخططات الحالية، يتوقع الاستغناء عن 1000 شخص من إجمالي الموظفين بدوام كامل.

وتختص شركة فينترسهال دِيا في إنتاج الغاز والنفط في أربع مناطق رئيسية هي: أوروبا، روسيا، أمريكا اللاتينية، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.