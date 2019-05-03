شكرا لقرائتكم خبر عن «تسلا» تجمع ملياري دولار.. وماسك يضخ 10 ملايين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «تسلا» أنها تخطط لجمع ما يصل إلى ملياري دولار، منها 650 مليون دولار أسهم جديدة، و1.35 مليار دولار سندات قابلة للتحويل.
وأشار الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك، إلى نيته شراء أسهم في الشركة بقيمة 10 ملايين دولار من العرض الجديد الذي يبلغ 2.7 مليون سهم. وسيشتري ماسك 41896 سهماً، تضاف إلى حوالي 20% من أسهم «تسلا» المدرجة، وتبلغ قيمة حصته فيها حوالي 12.6 مليار دولار، وفقاً لتقدير شركة «فاكت سيت».
وقال ماسك في كلمة وجهها لمالكي الأسهم بمناسبة صدور نتائج الربع الأول: «لا أعتقد أن زيادة رأس المال يجب أن تكون بديلاً عن رفع كفاءة أداء الشركة. وأعتقد أن هناك بعض المزايا الإيجابية لرفع رأس المال، لكن هذا على الأرجح سيتم في التوقيت المناسب».
ويخضع ماسك لضغوط المحللين في «وول ستريت»، بعد أن أنفقت الشركة خلال الربع الأول أكثر من ملياري دولار.
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