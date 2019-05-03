الاقتصاد

جناح طيران الإمارات في سوق السفر يستقطب 14 ألف زائر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن جناح طيران الإمارات في سوق السفر يستقطب 14 ألف زائر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”


استقطب جناح طيران الإمارات، الناقل الرسمي لمعرض سوق السفر العربي (الملتقى 2019)، أكثر من 14 ألف زائر جاؤوا للاطلاع على منتجات وخدمات الناقلة.
وعرضت طيران الإمارات جناح الدرجة الأولى على طائرة «البوينج 777-300ER» المغلق بالكامل، والمجهز بأبواب تمتد من أرضية الطائرة، وحتى السقف. وتبلغ مساحة كل جناح 40 قدماً مربعة، وقد استوحي من «مرسيدس بنز». كما عرضت مقصورة درجة رجال الأعمال التي استوحي تصميم مقاعدها من التصميم الداخلي للسيارات الحديثة، مع مساند رأس مصممة هندسياً للتكيف حسب الاختيار الشخصي، ووحدة لاسلكية تعمل باللمس للتحكم في وضعيات الجلوس، وخيارات الإضاءة الشخصية، وثلاجة شخصية. ووفرت الناقلة للزوار فرصة الاطلاع على الصالون الجوي على طائرة «الإيرباص A380» الذي يستوعب 26 شخصاً على ارتفاع 40 ألف قدم، وحمّام الشاور سبا، الذي تنفرد بتوفيره، ومقاعد الدرجة السياحية.
وتفقد جناح طيران الإمارات في المعرض، سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية.
ويعد معرض سوق السفر العربي، الذي أقيم خلال الفترة من 28 أبريل/ نيسان حتى 1 مايو/ أيار 2019، أكبر وأعرق حدث متخصص في صناعة السياحة والسفر على مستوى المنطقة. وشهد جناح طيران الإمارات خلال المعرض أكثر من 124 اجتماعاً مع شركاء الصناعة ومزودي الخدمات، كما وقعت الناقلة مذكرتي تفاهم مع شركاء استراتيجيين لتعزيز حركة السياحة عبر عدد من الوجهات ضمن شبكة خطوطها، وفي مقرها الرئيسي في دبي معاً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جناح طيران الإمارات في سوق السفر يستقطب 14 ألف زائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا