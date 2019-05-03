جمهوريون يتجهون لرفض مرشح ترامب للمجلس الاحتياطي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن عدد من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي أنّهم لن يصوّتوا على الأرجح لمرشّح الرئيس دونالد ترامب لعضوية مجلس حكاّم الاحتياطي الفيدرالي ستيفن مور؛ بسبب تصريحات أدلى بها قبل سنوات، واعتبرت عنصرية ضد النساء، ممّا يهدّد بإسقاط هذا الترشيح.ومور البالغ 59 عاماً هو ناقد سياسي محافظ، عمل مستشاراً لترامب خلال حملته الانتخابية، ودافع عنه مراراً على شاشات التلفزة.ومنذ ترشيحه لعضوية مجلس حكام المصرف المركزي الأمريكي طاولت مور اتّهامات على خلفية مقالات سابقة له، وبخاصة مواقفه من النساء.وكان مور حذّر في كتاباته من خطر تلقّي النساء رواتب أعلى من الرجال، معتبراً أن من شأن ذلك أن يزعزع حياة الأسرة، ومنتقداً بشدّة تولّي النساء تحكيم مباريات كرة السلّة للرجال. وقال خمسة من سيناتورات جمهوريين لوكالة «فرانس برس»، الأربعاء، إنّهم يرون مشاكل خطرة في ترشيح مور، في حين أبدى سيناتوران آخران في الأيام الأخيرة علانية قلقهما من هذا الترشيح.ويسيطر الجمهوريون على مجلس الشيوخ بأغلبية 53 صوتاً مقابل 47 ما يعني أنّ امتناع أربعة سيناتورات جمهوريين عن التصويت لمصلحة مور كفيل بإسقاط ترشيحه إذا ما صوّت كل الأعضاء الديموقراطيين ضدّه.

وكان مرشّح ترامب السابق للمنصب هرمان كاين، الذي أدار سابقاً سلسلة مطاعم بيتزا، انسحب الأسبوع الماضي؛ بعد أن أبدى أعضاء في مجلس الشيوخ معارضتهم لتثبيته في المنصب؛ بسبب افتقاده للخبرة اللازمة للإشراف على سياسة المصرف المركزي.

(أ ف ب)