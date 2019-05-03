"الإسكان": فتح التحويل للإعلان العاشر.. ومترو مكيف للسائحين فقط

كتب: جهاد عباس أعلنت وزارة الإسكان إعادة فتح باب تحويل الحجز للإعلان العاشر بشقق الإسكان الاجتماعى بنفس شروطه، لحاجزى الإعلان التاسع بمدينة 6 أكتوبر فقط، وقال عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنه سيتم ابتداءً من اليوم، وحتى 15 مايو الجارى، إعادة فتح باب التحويل، ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة حالياً، وكذلك حاجزو الإعلان الثامن بمراكز مغاغة بالمنيا، وطلخا بالدقهلية، ودمنهور والدلنجات بالبحيرة، إضافة لمواقع شطا وعزبة البرج بدمياط، ممن هم داخل الأولوية للوحدات الجارى تنفيذها، والمنطبقة عليهم...

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