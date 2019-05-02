حصاد الاقتصاد.. الإسكان تمنح فرصة لخارج الأولوية من حاجزى الإعلان الـ9

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الاقتصاد المصرى اليوم عدد من القرارات الهامة التى تم اتخاذها بواسطة مجموعة الوزارات الاقتصادية ، كما شهدت الدوائر الإقتصادية الأخرى المتعلقة بالبورصة وأسعار العملات والذهب حالة رواج كبيرة. وفى هذا التقرير نستعرض اهم الأخبار الهامة المتعلقة بالشأن الاقتصادى: وزارة الإسكان وفى هذا التقرير نستعرض اهم الأخبار الهامة المتعلقة بالشأن الاقتصادى: وزارة الإسكان الإسكان تمنح فرصة لخارج الأولوية من حاجزى الإعلان الـ9 للحصول على شقة بأكتوبر وزيرا الإسكان والآثار يتابعون تطوير منطقتى المتحف الكبير والحضارة بالفسطاط وزارة المالية وزارة المالية تعرف على قائمة الجهات الحكومية المستثناة من قرار التحصيل الإلكترونى وزير المالية: يوجد إرادة سياسية لتطبيق التأمين الصحي الشامل 18.5 مليار جنيه تقترضها الحكومة من البنوك اليوم البنك المركزى البنك المركزى البنك المركزى يطرح أذون خزانة بمليار دولار الاثنين المقبل وزارة التجارة والصناعة وزارة التجارة والصناعة التجارة: إنشاء فرع جديد للمطابع الأميرية بالعاصمة الإدارية بأحدث تكنولوجيا Advertisements وزارة السياحة وزارة السياحة الدكتورة رانيا المشاط: حركة السياحة والسفر عالميا ستشهد زيادة 50% خلال 10 سنوات وزارة الاستثمار وزارة الاستثمار سحر نصر: رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى توفر فرصة جيدة للشراكة العربية بأفريقيا منظات اقتصادية عالمية منظات اقتصادية عالمية وكالة "فيتش" تتوقع نمو اقتصاد مصر بـ5.4% خلال 2019 / 2020 هيئة الاستثمار هيئة الاستثمار هيئة الاستثمار تصدر كتابًا دوريًا لتبسيط إجراءات التقييم المالى للشركات اسعار العملات اليوم الخميس اسعار العملات اليوم الخميس سعر الدولار اليوم الخميس 2-5-2019 والعملة الأمريكية تتراجع بعد عطلة عيد العمال البورصة اليوم الخميس البورصة اليوم الخميس البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات المصريين اسعار الذهب اليوم الخميس اسعار الذهب اليوم الخميس هبوط أسعار الذهب 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 609 جنيها للجرام

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