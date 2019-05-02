أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 2-5-2019 للتحديث 10 مساء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 2-5-2019، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر مايو، إذ تراجع المؤشر الرئيسى فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 807.012 مليار جنيه.

البورصة تخسر 1.7 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر مايو، إذ تراجع المؤشر الرئيسى فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 807.012 مليار جنيه. البورصة تخسر 1.7 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر مايو، إذ تراجع المؤشر الرئيسى فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 807.012 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 51.5 مليون ورقة مالية بقيمة 314.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 10.8 ألف عملية لعدد 162 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 55.02% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 36.8%، والعرب على 8.18% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 55.06% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 44.93%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 13.1 مليون جنيه، 168 ألف جنيه، 6.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 6.9 مليون جنيه، 7.6 مليون جنيه، 5.1 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 14880 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 2295 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 18513 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 649 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1658 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 467 نقطة.

وارتفعت أسهم 69 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 53 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.

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أشرف الشرقاوىأعلن بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB، عن تعيين أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال الأسبق بعضوية مجلس إدارة البنك ممثلا لشركة مصر للتأمين.

ويضم مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، 3 وزراء سابقين وهم عمرو الجارحى وزير المالية السابق، أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية السابق، وأشرف الشرقاوى.



أوراسكوم كونستراكشونأعلنت أوراسكوم كونستراكشون بى . إل . سى، أن التحالف المشترك بين شركة أوراسكوم للإنشاءات وشركة المقاولون العرب، قد وقع عقدًا لتنفيذ محطة معالجة مياه بقيمة 739 مليون دولار على نظام ال(EPC). أوراسكوم كونستراكشونأعلنت أوراسكوم كونستراكشون بى . إل . سى، أن التحالف المشترك بين شركة أوراسكوم للإنشاءات وشركة المقاولون العرب، قد وقع عقدًا لتنفيذ محطة معالجة مياه بقيمة 739 مليون دولار على نظام ال(EPC).

وتبلغ طاقة محطة المعالجة، والتى ستكون الأكبر فى مصر، 5 ملايين متر مكعب فى اليوم وستعالج المياه لأغراض الاستفادة منها فى الاستصلاح والزراعة، وبالإضافة إلى القيام بأعمال إنشاء محطة معالجة مياه، فإن التحالف المشترك سوف يقوم بتشغيل وصيانة المحطة لمدة 5 سنوات.

ويعد هذا العقد هو امتداد لتوسع شركة أوراسكوم فى قطاع المياه، والذى يمتد على جميع أنواع المشاريع بما فى ذلك تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحى والرى والبنية التحتية، علاوة على ذلك، حصلت الشركة على عقود تشغيل وصيانة فى معظم مشاريعها المائية لمدة تتراوح من 1 إلى 5 سنوات بعد انتهاء الإنشاءات لهذه المشاريع.

وقال المهندس أسامة بشاى، الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم كونستراكشون:"نحن فخورون بمشاركتنا فى أكبر محطة لمعالجة المياه فى مصر، هذا المشروع يعكس مكانتنا الرائدة فى مجالات المياه والتشغيل والصيانة، وأيضًا فى قطاع البنية التحتية ككل".