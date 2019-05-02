شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 2 - 5 -2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 2-5-2019.

إيقاف تداول 9 شركات إيقاف تداول 9 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 9 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى ريكاب للاستثمارات المالية، المجموعة المصرية العقارية، العامة للصوامع والتخزين، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، المنصورة للدواجن، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى.

البورصة تخسر 1.7 مليار جنيه البورصة تخسر 1.7 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر مايو، إذ تراجع المؤشر الرئيسى فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 807.012 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 51.5 مليون ورقة مالية بقيمة 314.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 10.8 ألف عملية لعدد 162 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 55.02% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 36.8%، والعرب على 8.18% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 55.06% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 44.93%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 13.1 مليون جنيه، 168 ألف جنيه، 6.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 6.9 مليون جنيه، 7.6 مليون جنيه، 5.1 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 14880 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 2295 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 18513 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 649 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1658 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 467 نقطة.

وارتفعت أسهم 69 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 53 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- المنصورة للدواجن بسعر إغلاق 4.190 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.11%

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- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 12.910 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.76%

- السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بسعر إغلاق 31.940 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.36%

- أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية بسعر إغلاق 7 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.36%

- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 1.803 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.69%



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق الاكتتاب لشركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير بسعر إغلاق 1.900 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.52%

- ريكاب للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 5.300 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.99%

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 11.640 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.73%

- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل بسعر إغلاق 21.840 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.15%

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 45.470 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.39%