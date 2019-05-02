الصرافة: لا زيادة فى سعر الريال السعودي رغم الإقبال على العمرة

كتب: جهاد الطويل

استعدت شركات الصرافة لتغطية ارتفاع الطلب المتوقع على الريال السعودي، خلال موسم رمضان، وإقبال المواطنين على رحلات العمرة، وقال على الحريرى، نائب رئيس شعبة الصرافة بالغرف التجارية، إن هناك وفرة فى المعروض من الريال بكافة شركات ومكاتب الصرافة.

وأوضح "الحريري" لـ"الوطن"، أن البنوك وشركات الصرافة تشهدان فى رمضان من كل عام إقبالاً متزايداً بين العملاء لشراء الريال، بغرض العمرة، مقارنة بباقي شهور السنة، وتوفر البنوك العامة الثلاثة، الأهلىي والقاهرة ومصر، العملة السعودية،...