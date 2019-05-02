تعرف على التفاصيل الكاملة وشروط الوظائف الجديدة بالبنك الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، التفاصيل الكاملة للوظائف الجديدة بالبنك الأهلى المصرى، فى عدة تخصصات، تشمل خريجى كليات التجارة وإدارة الأعمال وعلوم الحاسب وهندسة الحاسابات والحقوق. وقال مصدر مصرفى مسؤول لـ"الخليج 365"، إن التقدم لتلك الوظائف يكون عن طريق الموقع الإلكترونى للبنك الأهلى المصرى على شبكة الإنترنت، فى قسم الوظائف، مؤكدًا أنه يتم كتابة البيانات الخاصة بالمتقدم فى الوظيفة المطلوبة، عن طريق نموذج مخصص لذلك على الموقع الإلكترونى للبنك. Advertisements

وظائف جديده بالبنك الاهلى

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