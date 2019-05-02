شكرا لقرائتكم قطاع العقارات يسجل أكبر خسارة في بورصة قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ ساعة في 2 مايو 2019 - اخر تحديث في 2 مايو 2019 / 19:39

سجلت 28 في المئة من الأسهم القطرية خلال تعاملات اليوم (الخميس) تراجعا في أسعارها عند المقارنة بأسعارها أمس ما يعادل 12 شركة من أصل 43 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 28 شركة أخرى، واستقرت 3 شركات، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 587 بليون ريال بزيادة 3.1 بليون نستبها 0.53 في المئة.



أما عن الاجماليات، فنجد ارتفاعا في الاداء، إذ صعدت قيمة الاسهم المتداولة 60 في المئة الى 312 مليون ريال في مقابل 195 مليونا وصعدت الكمية المتداولة 51 في المئة الى 19 مليون سهم، في مقابل 12.5 مليون ، بينما ارتفع عدد الصفقات المنفذة 33 في المئة الى 6648 صفقة في مقابل 4986 صفقة.

وأنهى المؤشر العام للبورصة التعاملات على ارتفاع بنسبة 0.77 في المئة من قيمته تعادل 80 نقطة صعودا الى 10481 نقطة في مقابل 10400 نقطة اليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 1.76 في المئة.

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وسجل مؤشر قطاع العقارات أكبر خسارة نسبتها 0.94 في المئة الى 1866 نقطة ، تلاه مؤشر التأمين

الخاسر 0.46 في المئة الى 3347 نقطة، في المقابل ارتفعت مؤشرات بقية القطاعات، تصدرها مؤشر الخدمات بزيادة نسبتها 2.34 في المئة الى 7955 نقطة، تلاه مؤشر النقل المرتفع 1.74 في المئة.

وسجل مؤشر العائد الاجمالي ثالث أكبر زيادة نسبتها 0.77 في المئة، تلاه مؤشر الصناعة المرتفع 0.76 في المئة، فيما بلغت مكاسب مؤشر المصارف 0.42 في المئة، وسجل مؤشر الاتصالات أقل زيادة 0.10 في المئة.