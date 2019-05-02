شكرا لقرائتكم 88 في المئة مساهمة "المصارف" في السيولة المتداولة في "البحرين" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ ساعة في 2 مايو 2019 - اخر تحديث في 2 مايو 2019 / 19:33

أنهى المؤشر العام لبورصة البحرين تعاملات اليوم (الخميس) على ارتفاع بنسبة 0.05 في المئة تعادل 0.67 نقطة، صعودا الى 1434.59 نقطة في مقابل 1433.92 نقطة لليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع 2019 الى 7.28 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على ارتفاع 0.81 في المئة ما يعادل 6.41 نقطة الى 793.79 نقطة مقابل 787.38 نقطة لليوم السابق، لتتقلص خسارة المؤشر الاسلامي منذ مطلع 2019 الى 3.56 في المئة.



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أما عن الاجماليات، فنجد ارتفاعاً في معدلات الاداء، إذ ارتفعت كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" الى 9.95 مليون سهم في مقابل 3.54 مليون بزيادة 181 في المئة، فيما ارتفعت القيمة المتداولة الى 2.82 مليون دينار في مقابل 877 ألف دينار اليوم السابق بنسبة 222 في المئة، بينما ارتفع عدد الصفقات المنفذة الى 101 صفقة في مقابل 69 صفقة بزيادة 46 في المئة.

وشهدت تعاملات اليوم التداول بأسهم 14 شركة، ارتفعت 7 شركات، وهبطت 3 شركات، واستقرت 4 شركات أخرى، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 8.89 بليون دينار بزيادة 0.05 في المئة.

وواصل قطاع المصارف تصدره البورصة بعد أن بلغت قيمة أسهمه المتداولة 2.49 مليون دينار بحريني، شكلت 88 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 7.87 مليون سهم، نفذت من خلال 43 صفقة.

وسجل سهم البنك الأهلي المتحد أكبر سيولة بين الاسهم بلغت 2.40 مليون دينار، نسبتها 85 في المئة من إجمالي سيولة السوق، من تداول 7.68 مليون سهم ، نُفذت من خلال 30 صفقة.