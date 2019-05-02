شكرا لقرائتكم مصر تبني أكبر محطة معالجة مياه بـ739 مليون دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - مارسيل نصر | منذ ساعتين في 2 مايو 2019 - اخر تحديث في 2 مايو 2019 / 18:20

أطلقت شركتا "أوراسكوم كونستراكشن" و"المقاولون العرب" مشروعاً مشتركاً بقيمة 739 مليون دولار، لبناء أكبر محطة معالجة مياه تستخدم لأغراض الاستصلاح والزراعة في مصر.



وأعلنت "أوراسكوم كونستراكشون" في بيان اليوم الخميس أن "العقد الذي وقعه تحالف "أوراسكوم والمقاولون العرب أمس الأربعاء يتضمن تشغيل وصيانة المحطة لمدة خمس سنوات".

وكانت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أعلنت أمس الأربعاء أن تحالف "أوراسكوم-المقاولون العرب وقع عقد تنفيذ المحطة مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة". وأضافت الشركة في بيانها أن "طاقة المحطة تبلغ 5 ملايين متر مكعب يومياً".

وشددت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر على "أهمية المشروع في تعزيز منظومة إدارة موارد المياه من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة وتقليل الهدر فيها لاستخدامها في زيادة الرقعة الزراعية". وأوضحت أن "الوزارة نجحت في توفير التمويل للمشروع من كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية".