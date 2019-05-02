شكرا لقرائتكم بورصة الكويت تسجل ارتفاعا في معدلات الاداء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 3 ساعات في 2 مايو 2019 - اخر تحديث في 2 مايو 2019 / 17:57

حققت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الخميس) ارتفاعا في معدلات الاداء التي تشمل قيمة الأسهم المتداولة وكميتها وعدد الصفقات المنفذة، اذ ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة 24 في المئة الى 21 مليون دينار في مقابل 17 مليونا لليوم السابق فيما ارتفعت الكمية المتداولة 7 في المئة الى 84 مليون سهم في مقابل 78 مليونا، وصعد عدد الصفقات المنفذة 14 في المئة الى 5668 صفقة في مقابل 4971 صفقة.



Advertisements

وتزامن مع ذلك ارتفاعا مؤشرات البورصة الثلاثة، إذ ارتفع مؤشر السوق الرئيس بنسبة 0.38 في المئة تعادل 18 نقطة، صعودا الى مستوى 4866 نقطة في مقابل 4848 نقطة اليوم السابق، فيما ارتفع مؤشر السوق الاول 1.36 في المئة تعادل 82 نقطة الى 6126 نقطة في مقابل 6044 نقطة، وسجل مؤشر السوق العام زيادة 1.09 في المئة الى 5695 نقطة.

وجاء سهم « المباني» في صدارة الاسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره 3.88 في المئة، وصولاً إلى 670 فلس، بلغت قيمتها 1.61 مليون دينار، جاءت من تداول 2.43 مليون سهم.

وحقق سهم «بوبيان ب» أكبر خسارة بين الاسهم، بعد تراجع سعره 0.32 في المئة، هبوطا إلى 922 فلس، من تداول 297 ألف سهم، قيمتها بلغت 274 ألف دينار، نُفذت من خلال 82 صفقة.

وسجل سهم «وطني» ثاني أكبر سيولة متداولة بلغت 3.02 مليون دينار، ارتفع سعره خلالها 1.19 في المئة الى 938 فلس، من تداول 3.24 مليون سهم.