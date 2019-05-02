شكرا لقرائتكم العنصرية ضد النساء قد تُسقط مرشح ترامب لمجلس الاحتياط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 5 ساعات في 2 مايو 2019 - اخر تحديث في 2 مايو 2019 / 18:50

واشنطن - أ ف ب - أعلن عدد من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي أنهم لن يصوّتوا على الأرجح لمرشح الرئيس دونالد ترامب لعضوية مجلس حكام مجلس الاحتياط الفيديرالي ستيفن مور بسبب تصريحات أدلى بها قبل سنوات واعتبرت عنصرية ضد النساء، ما يهدد بإسقاط هذا الترشيح.



ومور (59 سنة)، ناقد سياسي محافظ عمل مستشاراً لترامب خلال حملته الانتخابية ودافع عنه مراراً على شاشات التلفزة. ومنذ ترشيحه لعضوية مجلس حكام مجلس الاحتياط، طاولت مور اتّهامات على خلفية مقالات سابقة له، خصوصاً مواقفه من النساء.

وكان مور حذر في كتاباته من خطر تلقي النساء رواتب أعلى من الرجال، معتبراً أن من شأن ذلك أن يزعزع حياة الأسرة، ومنتقداً بشدة تولي نساء تحكيم مباريات كرة السلة للرجال.

وقال 5 سناتورات جمهوريين لوكالة "فرانس برس" الأربعاء إنهم يرون مشاكل خطيرة في ترشيح مور، في حين أبدى سناتوران آخران في الأيام الأخيرة علانية قلقهما من هذا الترشيح.

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وقال السناتورة الجمهورية جوني إرنست: "أنا في معسكر الرافضين". ويسيطر الجمهوريون على مجلس الشيوخ بأغلبية 53 صوتاً مقابل 47 ما يعني أن امتناع 4 سناتورات جمهوريين عن التصويت لمور كفيل بإسقاط ترشيحه إذا ما صوت كل الأعضاء الديموقراطيين ضده.

وكانت الناطقة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز قالت إن الادارة تراجع كتابات مور المثيرة للجدل والتي يعود بعضها لنحو 20 سنة. وقالت ساندرز للصحافيين: "عندما يكون لدينا أي جديد في هذا الشأن سنبلّغكم".

وكان مور أعرب عن أسفه لآراء أطلقها في الماضي، مؤكداً أن بعضها كان على سبيل المزاح.

وقال لشبكة "إيه بي سي" الأميركية: "بصراحة، لا أذكر بعضاً ما كتبته في الماضي البعيد".

وكان مرشّح ترامب السابق للمنصب هرمان كاين، الذي أدار سابقاً سلسلة مطاعم بيتزا، انسحب الأسبوع الماضي بعدما أبدى أعضاء في مجلس الشيوخ معارضتهم لتثبيته في المنصب بسبب افتقاده للخبرة اللازمة للإشراف على سياسة مجلس الاحتياط.