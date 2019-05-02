كيف تستثمر مدخراتك في مصر خلال 2019؟

مصراوي - كتب - مصطفى عيد:
يرى خبراء استثمار ضرورة لتوزيع أي مدخرات مستثمرة على عدد من أدوات الاستثمار، في ظل صعوبة توقع مستقبل كل أداة منها بشكل دقيق، وأيضا لاختلاف طبيعة كل شخص وقدرته على المخاطرة.
تعرف من خلال الفيديوجرافيك التالي على أبرز وسائل وأدوات الاستثمار التي ينصح بها الخبراء،
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