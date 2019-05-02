الان تتابع وزير الإسكان يسلم عدداً من الفلل السكنية للمستفيدين في تبوك والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تبوك - الخليج 365

سلّم معالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل عدداً من الفلل السكنية للمستفيدين في مشروع “إسكان تبوك” للوحدات السكنية الجاهزة، كما تفقد معاليه المشاريع السكنية تحت الإنشاء في المنطقة، موجهاً بسرعة إنجازها والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لذلك.

وزار وزير الإسكان مشروع “إسكان تبوك 1” واطلع على آليات تسليم الوحدات السكنية في المشروع الذي يُعد واحداً من مشاريع الفلل الجاهزة للوزارة، ويوفر 901 فيلا سكنية جاهزة للتسليم، والتقى معاليه خلال جولته بعدد من المواطنين المستفيدين من الدعم السكني، كما قام بتسليم وحدات سكنية لمستفيدين جدد.

وانتقل معاليه إلى مشروع “إسكان تبوك 2” والذي يوفر نحو 970 أرض مجانية للمستفيدين الراغبين في الحصول على هذا الخيار، وبناء مساكنهم في بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق، ووقف خلال الجولة التفقدية على مراحل تطوير البنية التحتية في المشروع.

وتوجه معالي وزير الإسكان إلى مشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء والتي يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، واستعرض مراحل التطوير في هذه المشاريع، موجهاً بضرورة تنفيذها وفق المعايير المتفق عليها، والالتزام بالتنفيذ بحسب الجدول الزمني المحدد لها.

والتقى الحقيل خلال جولته القائمين على هذه المشاريع من المطورين والمقاولين المنفذين، مشددًا على أهمية العمل على ضمان تسليم الوحدات السكنية والأراضي المجانية للمواطنين المستفيدين خلال الفترة القريبة المقبلة في إطار توفير السكن الملائم للمواطنين، ورفع نسبة تملكهم، مؤكدًا على أن هذه المشاريع تؤكد حرص الوزارة على توفير خيارات سكنية ذات جودة وسعر مناسب تلبي احتياج كافة المواطنين المسجلين في قوائمها.

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وحظيت منطقة تبوك بعددٍ من المشاريع السكنية، حيث وصل اجمالي المشاريع التي أعلنت عنها الوزارة 7 مشاريع، توفّر أكثر من 4294 وحدة سكنية، بينها 3 مشاريع جاهزة و4 مشاريع تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص، تتوزع على عدد من محافظات منطقة تبوك، وتوفّر وحدات سكنية بمواصفات عالية وخيارات متنوعة ما بين (شقق – تاون هاوس – فلل)، وبأسعار مناسبة تتراوح بين 250 ألف حتى 750 ألف.

وتشمل مشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء 4 مشاريع في مدينة تبوك هي مشروع «درة تبوك» الذي يعد من أكبر مشاريع الإسكان في المنطقة، حيث يوفر 1056 شقة، على مساحة تقدر بأكثر من 75 ألف متر مربع، وكذلك مشروع «بساتين تبوك» الواقع في حي المصيف، الذي يسهل الوصول إليه من عدة طرق رئيسية وهي طريق الملك فيصل وطريق الملك خالد، ويوفر نحو 812 تاون هاوس على مساحة 246,801 مترًا مربعًا، إضافة إلى مشروع «واحة تبوك»، الذي يضم 274 شقة، ومشروع «الفلاح – درة المدائن» الذي يوفر 504 فيلا.

وحول مشاريع الوحدات السكنية الجاهزة تضم المنطقة مشروع «إسكان تبوك» والذي يوفر 901 فيلا سكنية، على مساحة تقارب مليون متر مربع، ويبدأ سعر الفيلا من 333 ألف ريال، ومشروع «إسكان أملج»، والذي يقع على مساحة إجمالية 800,000 مترا مربعًا، تتوزع عليها 359 وحدة سكنية من نوع فيلا، بأسعار تبدأ من 330 ألف ريالًا، إضافة إلى مشروع «إسكان ذ تيماء»، والذي يوفر 388 فيلا، بأسعار تبدأ من 343 ألف ريالًا.

وأكّدت وزارة الإسكان التزامها بتسليم تلك المشاريع في الوقت المحدد بمواصفات وجودة عالية، مشيرةً إلي أن هذه المشاريع المتاحة أمام المستفيدين من برنامج «سكني» تُعد نموذجًا عصريًا للمجمعات السكنية المتكاملة الخدمات والمرافق العامة؛ حيث تخصص مساحات كبيرة من هذه المشاريع للمسطحات الخضراء والحدائق العامة، كما أنها تحوي جميع الخدمات التجارية والمرافق العامة، إضافة إلى تخصيص مواقع للجهات الحكومية.

وتتميز تلك المشاريع بتكامل البنية التحتية من شبكات المياه والكهرباء والاتصالات ونظام تصريف الأمطار، لتوفر لسكانها جميع ما يحتاجون إليه من خدمات، مشددة على استمرارية البرنامج في ضخ المزيد من الخيارات السكنية أمام المستفيدين وذلك بتوفير وحدات سكنية مناسبة لهم وتلبي رغباتهم وتطلعاتهم.