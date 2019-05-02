السعودية تصدر صكوكا دولية بقيمة 3-5 مليارات دولار

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

أوضح مسؤول كبير بوزارة المالية السعودية إن المملكة ستُصدر صكوكا دولية جديدة قيمتها بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار في حوالي الربع الثالث من العام في إطار خطط لتنويع مصادر تمويل عجز الميزانية العامة.

وقال فهد السيف، الذي يرأس مكتب إدارة الدين العام بالمملكة، في مقابلة مع “رويترز” إن نحو 40% من الدين المزمع هذا العام، البالغ حجمه 31.5 مليار دولار جرى إصداره في الربع الأول.

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وأضاف: “بنهاية الربع الأول، بلغنا 55% محليا، و45% دوليا. نعتقد أن المعدلات ستميل أكثر إلى (إصدارات الدين) المحلي بنهاية العام الجاري”.

وتابع أن الصكوك الدولية المزمعة في الربع الثالث “تتوقف على التوقيت والتسعير وأوضاع السوق وبالتأكيد العرض والطلب”.

وأصدرت السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد عربي، أحدث سنداتها الدولية في يناير، لتجمع 7.5 مليار دولار من طلبات اكتتاب زادت على 25 مليار دولار.