شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات مدفوعة بصعود 9 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود 9 قطاعات.
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.09% رابحاً عدد 61.21 نقطة ليغلق عند مستوى 5694.96 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.36% رابحاً عدد 82.01 نقطة ليغلق عند مستوى 6125.81 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.38% رابحاً 18.45 نقطة ليغلق عند مستوى 4866.32 نقطة.
وجرى التداول بختام التعاملات على 84.2 مليون سهم بقيمة 21.3 مليون دينار كويتى عبر 5668 صفقة ، وارتفعت 9 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 19.88%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.64%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 1.54%،ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.23%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.15%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.12%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.98%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.90%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.77%.
وجاء سهم "الأنظمة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 19.88%، تليه الهلال بنسبة 9.92%، ثم إنوفست بنسبة 9.75%، فيما تصدر سهم "كويت" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 16.46% ثم أموال بنسبة 11%، ثم ورقية بنسبة 10%.
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