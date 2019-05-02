شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات وسط صعود 8 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.25% رابحا عدد 7 نقطات ليغلق عند مستوى 2758.51 نقطة.
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 90.5 مليون سهم محققة ما قيمته 154.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 1958 صفقة لـ32 سهما، وارتفع 17 سهما، فيما انخفض 8 أسهم، واستقرت 7 أسهم.
وارتفعت 6 قطاعات على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 2.47%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.24%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.59%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.48%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.37%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.28%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.63%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.01%.
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 4.56%، ثم سهم شركة دبى للاستثمار بنسبة 2.94%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 9.26%، ثم شركة إعمار للتطوير بنسبة 4.86%.
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