مصراوي - كتب - محمود أمين:
أعلنت شركة "فيات – كرايسلر أوتومبيل" مصر، عن تخفيضات جديدة بأسعار سيارتها فيات "تيبو" التي خفضت حتي 42.000 جنيه .
وشملت قائمة التخفيضات التي أعلنت عنها الشركة بداية من مايو الجاري جميع فئات السيارة المقدمة في نسختين "سيدان"، "هاتشباك".
و الشركة أعلنت عن تخفيضين علي "تيبو" منذ يناير الماضي تزامنًا مع البدء في تطبيق الإعفاء الجمركي للسيارات الأوروبية، لتعلن عن التخفيض الثالث والأكبر في مايو الجاري.
وتتراوح نسبة التخفيضات علي "تيبو" بين 13 و 42 ألف جنيه، علي جميع فئات فيات "تيبو" الـ5 ، والتي وزودت الفئة...
كانت هذه تفاصيل خبر تخفيضات كبيرة علي فيات «تيبو» .. تصل إلي 42 ألف جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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