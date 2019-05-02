شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الإيرادات تصعد بأرباح "تبريد" 3.4% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية للشركة الوطنية للتبريد المركزي، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 3.4% خلال الربع الأول من العام 2019.

وأشارت الشركة في بيان لسوق "دبي" المالي، اليوم الخميس، إلى تحقيقها صافي ربح بلغ 80.8 مليون درهم، مقابل صافي ربح بلغ 78.1 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018.

ووفقاً للبيان، بلغ إجمالي الإيرادات 296.8 مليون درهم، مقابل 274.4 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018.

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وارتفعت التكاليف التشغيلية إلى 133 مليون درهم، مقابل 128.7 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن تبريد حققت صافي ربح بلغ 431.3 مليون درهم خلال العام 2018 مقابل صافي ربح في العام 2017 بلغ 401.8 مليون درهم.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام 2018 إلى 1.446 مليار درهم مقارنةً بإيرادات بلغت 1.399 مليار درهم في العام 2017.