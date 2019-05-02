شكرا لقرائتكم خبر عن "إعمار" و"بي آند أو ماريناس" تطلقان وجهة ساحلية جديدة بقيمة 25 مليار درهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة إعمار للتطوير عن اطلاق مشروع "ميناء راشد"، باستثمار بلغ قيمته 25 مليار درهم، بالتعاون مع "بي آند أوماريناس" التابعة لشركة "موانئ دبي العالمية".

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "دبي" المالي، اليوم الخميس، بأن الوجهة الجديدة تحتفي بتراث دبي البحري العريق، وتكون في الوقت ذاته مجهزة لمواكبة احتياجات المستقبل في أجواء تحاكي طابع الريفيرا الفرنسية.

وتجدر الإشارة إلى أن "بي آند أوماريناس" قامت بتوفير الأرض للشركة، في الوقت الذي تواصل فيه تطوير المراسي والمرافق البحرية عالمية المستوى.

ويمثل المشروع مدينة بحرية تحفل بخصائص مميزة يعتبر بعضها الأول من نوعه في المدينة، مثل "دبي مول على البحر" وهي وجهة التسوق والترفيه والمطاعم على الواجهة المائية، ونادي اليخوت العائم وأطول حوض سباحة في دبي بالإضافة إلى شاطئ رملي تزيد مساحته على 12600 متر مربع.

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ومن المقرر أن يضم "ميناء راشد" 430 مرسى، تم تجهيز العديد منها لاستيعاب حتى أكبر اليخوث في العالم، بالإضافة إلى مجموعة من المباني متوسطة الارتفاع وممرات للتنزه بالإضافة إلى ساحة بتصميم يحاكي ساحات مدينة البندقية الإيطالية.

كما سيمثل "ميناء راشد" حلقة الوصل بين تراث المدينة وحاضرها العصري عبر جسر للمشاة يربط الوجهة بـ "منزل الشيخ سعيد آل مكتوم" ومنه إلى المتحف والمسرح.

وأفادة الشركة بإطلاقها "سيردانا" في "ميناء راشد" وهي مجموعة محدودة من الشقق ومنازل تاون هاوس.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 3.9 مليار درهم إماراتي (1.1 مليار دولار) خلال العام 2018 مقابل صافي ربح في العام 2017 بلغ 2.7 مليار درهم (747 مليون دولار).

وقفز إجمالي إيرادات الشركة في العام 2018 إلى 15.4 مليار درهم مقابل 8.9 مليار درهم في عام 2017، بنسبة زيادة بلغت 74%.