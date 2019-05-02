شكرا لقرائتكم خبر عن "السعودي للاستثمار" يعتزم استرداد صكوك ثانوية من الفئة 2 بقيمة 2 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن البنك السعودي للاستثمار عن عزمه الاسترداد المبكر للصكوك الثانوية ذات الفئة 2 وذلك بكامل قيمتها الإسمية (100% من سعر الإصدار) بتاريخ 5 يونيو 2019.

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأتع قد تم طرح الصكوك في 5 يونيو 2014، بمبلغ 2 مليار ريال سعودي مؤهلة كـ ديون ثانوية من الفئة 2 وفقًا لإطار بازل III/II.5.

ويعتزم البنك استرداد الصكوك في تاريخ التصفية الاختياري الموافق 5 يونيو 2019، علماً بأن تاريخ الاستحقاق الأصلي للصكوك هو 5 يونيو 2024.

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هذا وسيتم تحويل قيمة الاسترداد بالإضافة إلى أي مبالغ توزيع دوريه لأرباح الفترة المنتهية في 5 يونيو 2019 إلى حسابات حملة الصكوك في هذا التاريخ (إذا لم يصادف هذا التاريخ يوم عمل، فسوف يتم سداد الدفعة المستحقة في يوم العمل التالي مباشرة)، وذلك بناءً على ملكيتهم المقيدة بتاريخ 22 مايو2019 (بداية فترة تعليق التداول للصكوك). وقد تم الحصول على موافقة الجهات التنظيمية بهذا الخصوص.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 359.9 مليون ريال خلال الربع الأول من 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 361.2 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2018.

وقال البنك إن تراحع الأرباح في الربع الأول من العام الجاري يرجع إلى ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 5.1% وذلك نتيجة الارتفاع في رواتب ومصاريف الموظفين، واستهلاك وإطفاء، ومصاريف عمومية وإدارية أخرى. قابله انخفاض في إيجار ومصاريف مباني، ومخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى.