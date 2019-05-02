شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة مصروفات التمويل تقود خسائر "كهرباء السعودية" للارتفاع 23% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات أعمال الشركة السعودية للكهرباء، المعلنة اليوم الخميس، عن تراجع الخسائر بنسبة 22.7% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي خسائر بلغ 1.5 مليار ريال مقابل خسائر بلغت 1.2 مليار ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر إلى ارتفاع المصروفات التمويلية على الرغم من انخفاض مصاريف التشغيل والصيانة والمصاريف العمومية والإدارية نتيجة تحسن كفاءة التشغيل للربع الأول من العام 2019.

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هذا واشتمل الربع السابق على مخصصات مجنبة وارتفاع تكاليف التمويل في الربع السابق، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف الايرادات خلال الربع الحالي نتيجة تحسن كفاءة التشغيل.

وتراجعت الإيرادات إلى 11.39 مليار ريال مقابل إيرادات بلغت 11.40 مليار ريال خلال الربع المقابل من 2018.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت تراجعاً في الأرباح بنسبة 74.2% إلى 1.8 مليار ريال خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 6.9 مليار ريال في العام 2017.