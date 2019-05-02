شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "السعودي الفرنسي" تُقر توزيع 80 هللة للسهم عن النصف الثاني 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لـلبنك السعودي الفرنسي بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، الموافقة على توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك عن النصف الثاني لعام 2018 بقيمة 959.49 مليون ريال سعودي.

وأفاد البنك، في بيان لموقع السوق، اليوم الخميس، بأنه سيتم توزيع الأرباح بحصة للسهم الواحد تبلغ 80 هللة للسهم بعد خصم الزكاة، بما يمثل 8% من القيمة الاسمية للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك قام بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك عن النصف الأول لعام 2018 بقيمة 1.079 مليار ريال، بحصة للسهم الواحد تبلغ 0.90 ريال سعودي بعد خصم الزكاة، بما يمثل 9% من القيمة الاسمية للسهم.

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هذا وفوضت الجمعية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع الوضع المالي للبنك وتدفقاته النقدية وخططه التوسعية والاستثمارية.

وجدير بالذكر أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 3.3 مليار ريال خلال 2018، مقابل صافي أرباح بلغت 3.5 مليار ريال في العام 2017.

وقال البنك إن تراجع الأرباح في 2018 يرجع إلى ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 14.49%، والذي يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان ومخصصات خسائر الموجودات المالية الأخرى.