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شكرا لقرائتكم خبر عن "أغذية" الإماراتية تعتزم التوسع إقليميا والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعتزم مجموعة أغذية المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية استثمار 200 مليون درهم، خلال العام الجاري، من أجل التوسع وإقامة خطوط إنتاج جديدة.
وذكر طارق الواحدي، الرئيس التنفيذي للشركة، أن "أغذية" خصصت محفظة بقيمة ملياري درهم، لتنفيذ عمليات استحواذ خلال العام الجاري.
وأشار إلى أن المجموعة تدرس حالياً فرص الاستحواذ في السوق المحلية، بجانب السعودية ومصر، التي وصفها بأنها تشكل سوقاً واعدة للاستثمار حالياً، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".
وأضاف أن المجموعة بدأت تنفيذ خطة العام الجاري، التي تركز على فتح أسواق تصديرية لها بقارة إفريقيا، انطلاقاً من وجود منشآت صناعية لها في مصر، كما أنه من المقرر افتتاح فرع جديد للمجموعة في الصين خلال مايو الجاري.
ولفت إلى أن المجموعة تقوم، حالياً، بالتصدير إلى 37 سوقاً، تتركز في أوروبا وآسيا والدول العربية.
وأوضح أن "أغذية" سجلت إيرادات بقيمة 508 ملايين درهم، خلال الربع الأول من عام 2019، بزيادة نسبتها 3.4%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما سجلت صافي أرباح بلغ 40 مليون درهم، بانخفاض طفيف عن العام الماضي، عزاه إلى انخفاض دعم أسعار الدقيق، بعد سحب دعم المخابز.
وكشفت النتائج المالية للمجموعة في وقت سابق، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 2.11% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018 بالغة 210.453 مليون درهم مقابل صافي أرباح بلغ 206.090 مليون درهم في عام 2017.
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