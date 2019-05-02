شكرا لقرائتكم خبر عن داماك العقارية نعتزم تسليم 1762 وحدة فندقية في 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت شركة داماك العقارية المدرجة بسوق دبي المالي أنها ستقوم بتسليم 1762 وحدة إقامة فندقية خلال 2019، من بينها 827 وحدة في "باراماونت هوتيلز آند ريزورتس دبي"بدبي، و481 وحدة في "راديسون داماك هيلز".

ولفتت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" إلى أنها ستقوم بالانتهاء من تنفيذ 454 وحدة في "داماك إسكلوسيفا" بالرياض.

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كما كشفت شركة داماك للفنادق والمنتجعات المملوكة لـ"داماك" عن تنامي شعبية وحداتها العقارية من نوع الشقق الفندقية وذلك خلال مشاركته في معرض سوق السفر العربي 2019.

وأشارت الشركة إلى أن تلك الوحدات سيتم توفير بها نظام "رنتال بول" الذي يساهم في تحقيق عوائد للمستثمرين، من دون الحاجة إلى الخوض في مشاكل إدارة العقار.

وأظهرت البيانات المالية الأولية للشركة مؤخرا، تراجع أرباحها بنسبة 58.3% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018 لتصل إلى 1.151 مليار درهم إماراتي مقابل صافي ربح بلغ 2.759 مليار درهم في العام 2017.