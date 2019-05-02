شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "أدنوك للتوزيع" ترتفع 7% بالربع الأول والشركة تستهدف افتتاح 30 محطة جديدة بالإمارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع صافي أرباح شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع" في الربع الأول من العام الجاري 6.6%، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، لتبلغ 578 مليون درهم.

ولفت سعيد الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة بالشركة إن "أدنوك للتوزيع" تستهدف زيادة مساهمة القطاع غير النفطي "الواحات والمطاعم" في ربحية الشركة إلى 30% خلال عامين، مقابل أقل من 10% حالياً، من خلال الشراكات الاستراتيجية.

وتعتزم أدنوك للتوزيع افتتاح 25 إلى 30 محطة جديدة في الدولة خلال العام الجاري، مع التركيز على دبي، وفقا لبيان للشركة.

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وكانت الشركة قد حققت صافي ربح بلغ 2.128 مليار درهم خلال العام 2018، مُقارنةً بصافي أرباح بلغت 1.804 مليار درهم عن العام 2017، بزيادة بلغت نسبتها 18%.

وكان مساهمو أدنوك للتوزيع قد وافقوا في وقت سابق على إجراء تعديل على سياسة توزيع الأرباح لتتناسب مع الأداء المالي القوي الذي قدمته ووضعها المالي المستقر في العام 2018 وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة. حيث تشمل السياسة الجديدة زيادة الأرباح الموزّعة لثقتهم في مستقبل نموّ الشركة وقدرتها على زيادة التدفقات المالية مستقبلاً.

وتشمل السياسة زيادة توزيعات الأرباح السنوية للعام 2019 وفقاً للسياسة لتصبح توزيعات الأرباح للسنة المالية 2019 بقيمة 2,39 مليار درهم (650 مليون دولار)، وهو ما يعادل 0.1910 درهم للسهم ويعكس زيادة بنسبة 63% مقارنة بالعام 2018. بينما ستكون توزيعات الأرباح للسنة المالية 2020 بقيمة 2,57 مليار درهم (700 مليون دولار)، وهو ما يعادل 0.2057 درهم للسهم ويعكس زيادة بنسبة 75% مقارنة بالعام 2018. ووفقاً للسياسة الجديدة، تنوي الشركة توزيع الأرباح بنسبة لا تقل عن 75% من الأرباح القابلة للتوزيع للأعوام 2021 وما يليها.