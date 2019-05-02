شكرا لقرائتكم خبر عن السيادي السعودي: طرح "أرامكو" بعد إتمام صفقة "سابك" وقبل2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد مدير صندوق الاستثمارات العامة (السيادي السعودي) إلى أن الطرح العام الأولي لأسهم "أرامكو" ينتظر إتمام صفقة الاستحواذ على "سابك".

ولم يستبعد ياسر الرميان أن يتم تحديد الموعد قبل 2021، قناة سي إن بي سي عربية.

وفي وقت سابق، قالت أرامكو السعودية في نشرة إصدار سندات لها إنها تعتزم استكمال الاستحواذ على 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في 2020.

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وأعلنت أرامكو السعودية مؤخرا توقيع اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على حصة أغلبية تبلغ 70% في (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في صفقة خاصة بلغت قيمتها 259.125 مليار ريال، أي ما يعادل 69.1 مليار دولار.

وتسعى السعودية في الوقت الحالي لطرح نحو 5% من أسهم أرامكو للبيع والذي يعد إحدى ركائز رؤية 2030، وهي خطة إصلاح طموحة يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان وتهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على النفط.

وتستهدف "رؤية السعودية المستقبلية 2030" تحسين وضع المملكة الاقتصادي لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصادا في العالم بدلا من موقعها الراهن في المرتبة الـ 20 عالميا.