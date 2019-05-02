شكرا لقرائتكم خبر عن فرانكلين تمبلتون: الأسهم الإماراتية تحمل عوامل الانتعاش وتتيح فرصا جيدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت شركة فرانكلين تمبلتون للاستثمار (الشرق الأوسط)، إن هناك 3 عوامل إيجابية داعمة لانتعاش ممكن في أسواق الأسهم الإماراتية مثل إصلاح نظام التأشيرات، والسياسات الحكومية التوسّعية، والمعرض العالمي المنتظر إكسبو 2020 في دبي.

وقال رئيس استثمارات الأسهم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى الشركة، إن الأداء الحالي لأسواق الأسهم في الإمارات يشجع المستثمرين ويتيح لهم فرصاً لتحقيق مكاسب جيدة.

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وأضاف صلاح شما، أن التعديلات التي أجرتها الحكومة في العام الماضي على القواعد المتعلقة بتأشيرات الإقامة، واستضافة معرض إكسبو 2020، إلى جانب السياسات التوسعية التي تنتهجها الدولة، تدعم انتعاش الأسواق المالية، بحسب صحيفة البيان.

وأشار إلى أن اقتراب معرض إكسبو 2020 يعد مؤشراً إيجابياً لاقتصاد الدولة، حيث يصاحبه نشاط كبير للحركة السياحية والتجارية، ما سيحفز الاقتصاد الكلي، وإذا لم يحدث ذلك فإن الحكومة لديها العديد من الأدوات التي تستطيع بها تحفيز النمو الاقتصادي.

وتوقع صلاح شما في تصريحات صحفية سابقة، أن تشهد أسواق المال الإماراتية عدداً من الطروحات الأولية والإدراجات الجديدة في العام الحالي.