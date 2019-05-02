شكرا لقرائتكم خبر عن السيادي السعودي ينوي التوجه لأسواق الدين مرتين في 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعتزم صندوق الاستثمارات العامة (السيادي السعودي) التوجه إلى أسواق الدين مرتين هذا العام كجزء من جهود السعودية المتواصلة لدعم خطط التحول الاقتصادي.

وأكد ياسر الرميان، مدير الصندوق، أن الصندوق يعتزم جمع نحو 14 مليار ريال في العملة المحلية، وما يتراوح بين 8 إلى 10 مليارات دولار، بحسب قناة سي إن بي سي.

وأوضح الرميان أن هذه المبالغ تمثل أقل من 5% من الأصول تحت الإدارة، فيما يعتزم الصندوق رفع نسبة الدين إلى ما بين 15% و20%.

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وبحسب مصادر في وقت سابق، فإن صندوق الاستثمارات العامة "السيادي السعودي" يجري محادثات أولية للحصول على تمويل تجسيري تتراوح قيمته بين 5 و8 مليارات دولار.

وسيتم السداد من حصيلة بيع حصة السيادي السعودي في "سابك" إلى "أرامكو" والبالغة قيمتها 69 مليار دولار.

وكان صندوق الثروة السيادي قد استكمل الشهر الماضي اتفاقا لبيع حصته البالغة 70% في "سابك" إلى أرامكو .